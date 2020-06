Villa Algonquin

Tina Turners Villa in Küsnacht wechselt den Eigentümer

Die Villa Algonquin in Küsnacht, in der Tina Turner seit 22 Jahren wohnt, hat eine neue Besitzerin. Ausziehen muss die prominente Sängerin aber deswegen nicht.

Die Villa Algonquin wurde verkauft. Seit Neuestem gehört sie der Holz-Unternehmerin Ines Kaindl-Benes, Verwaltungsratspräsidentin der Swiss Krono Group mit Sitz in Menznau, wie die « Bilanz » berichtet. Kaindl-Benes soll dafür einen Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionenbereich bezahlt haben, so die Wirtschaftszeitschrift.

Niemand muss auziehen

Das Grundstück in Küsnacht, direkt am Zürisee, umfasst stattliche 5521 Quadratmeter. Zu m prunkvollen vierstöckigen Landhaus gehört auch ein zweistöckiges Bootshaus , ein grosser Garten und ein Tennisplatz . Die 80-jährige Rocklegende war 1998 dort eingezogen. Zuvor wohnte sie mit ihrem Partner Erwin Bach (64) in einer Mietvilla am Zürichberg, doch Turner wünschte sich unbedingt Seeanstoss. Im Juli 2013 heiratete das Paar in der Villa mit viel internationaler Prominenz.