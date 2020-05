Online-Dating

Tinder führt Videochats ein

Die Nutzung der Dating-App Tinder hat sich in der Corona-Krise erhöht. Persönliche Treffen gehen jedoch zurück. Die App plant nun ein Video-Feature.

So sollen sich die User besser kennen lernen.

Social Distancing steht in Zeiten der Corona-Krise noch immer an oberster Stelle. Die Nutzung der Dating-App Tinder hat zuletzt stark zugenommen. Persönliche Treffen waren aber nicht möglich. Die Dating-App plant deshalb nun ein eigenes Videochat-Feature. Nutzer können dann von Angesicht zu Angesicht miteinander plaudern und sich so ohne physische Verabredung kennen lernen.