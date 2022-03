Der Tinder-Schwindler ist laut Ex-Freundin eine Niete im Bett

1 / 13 Soll kein guter Liebhaber sein: Simon Leviev (31) alias der Tinder Schwindler. Instagram/leviev_simon_official_ Eine ehemalige Geliebte des Israelis hat verraten: «Er war ein totaler Flop im Schlafzimmer und hatte keinen Plan, was er da machte», so die Britin Samantha Hales (36) in einem Interview mit «The Sun». Instagram/leviev_simon_official_ Die beiden lernten sich offenbar im Jahr 2012 kennen. «Er hat mich in ein Fünf-Sterne-Hotel in Valencia eingeladen, als ich dort Ferien machte», sagt die 36-Jährige. Der Israeli habe sich als Pilot und Spion ausgegeben und Hales später bedroht. Instagram/leviev_simon_official_

Darum gehts Die erfolgreiche Netflix-Doku «Der Tinder-Schwindler» erzählt die Geschichte des mutmasslichen Betrügers Simon Leviev (31).

Der Israeli soll etliche Frauen um ihr Vermögen gebracht haben, indem er sie auf luxuriöse Dates einlud und anschliessend unter falschem Vorwand nach Geld fragte.

Weniger talentiert als im Betrügen soll der Israeli allerdings im Bett sein.

«Er ist ein totaler Flop und hat keine Ahnung, was er da tut», erzählt eine ehemalige Liebhaberin.

Jetzt packt eine seiner ehemaligen Liebhaberinnen aus: Der Netflix-Hit «Der Tinder-Schwindler» erzählt die Geschichte von Simon Leviev, der zahlreichen Frauen rund zehn Millionen Franken abgezockt haben soll. Der 31-jährige Israeli soll seine Opfer auf luxuriöse Dates eingeladen und teils auch mit ihnen geschlafen haben, bloss um sie dann nach Geld zu fragen. Nun hat sich eines der ersten Opfer von Simon über sein Potenzial als Liebhaber geäussert.

«Im Schlafzimmer konnte er keinen einzigen Erfolg verzeichnen. Er war ein totaler Flop. Ich musste ihm zeigen, wo es langgeht», offenbart Samantha Hales (36) in einem Interview mit «The Sun». Weiter sagt die Britin: «Er hat zwar viel Charme, aber beim Sex war er eiskalt.» So sei er «bloss oben drauf gelegen» und habe sie «gestossen». Das Fazit der heute 36-Jährigen: «Simon muss seine Skills in den letzten zehn Jahren massiv verbessert haben, damit er Geld von diesen Mädchen gekriegt hat.»

«Es war bedrohlich»

Samantha Hales und Shimon Hayut, wie Leviev mit echtem Namen heisst, lernten sich laut der amerikanischen Zeitung im Jahr 2012 über die Dating-App Plenty of Fish kennen. «Er hat mich in ein Fünf-Sterne-Hotel in Valencia eingeladen, wo ich gerade im Urlaub war», erzählt die Britin. Der Israeli habe sich als reichen Pilot und Spion ausgegeben. Die Masseurin sagt: «Jedes Mal, wenn ich ihm Fragen stellte, verhielt er sich zwielichtig. Er sagte immer, dass er keine Details erzählen dürfe.»

Samantha Hales betreibt heute ein eigenes Massagestudio und ist Personaltrainerin. LinkedIn

Als ihm die Fragerei zu viel wurde, habe ihr Leviev belästigende Nachrichten geschickt und sie ständig angerufen. «Es war bedrohlich. Er sagte mir, dass ich nichts wäre, und dass er mir etwas antun würde, sobald er mich nochmals sehen würde», so die heutige Mutter.

Levievs Freundin hält zu ihm

Leviev seinerseits streitet weiterhin alle Vorwürfe gegen sich ab. «Ich war nur ein alleinstehender Mann, der ein paar Frauen auf Tinder kennenlernen wollte. Ich bin kein Tinder-Betrüger», sagte er in der CBS-News-Sendung «Inside Edition». Dazu, dass der Sachverhalt in der Netflix-Doku ganz anders dargestellt wird, meinte er bloss: «Die präsentieren die Geschichte als Dokumentation, aber in Wahrheit ist es ein komplett erfundener Film.» Weiter fügt er an: «Ich bin kein Monster und kein Fake. Die Leute kennen mich nicht – also können sie mich auch nicht beurteilen.»

Obschon seine Aussagen absurd oder widersprüchlich klingen mögen, gibt es doch eine Person, die ihm vertraut und zur Seite steht: seine Freundin, das israelische Supermodel Kate Konlin (24). Ihr gab Leviev im Video-Interview vor laufender Kamera einen Kuss und sagte: «Ich bin der grösste Gentleman der Welt.»

Der Trailer zu «Der Tinder-Schwindler» rund um den mutmasslichen Dating-Betrüger Simon Leviev (31). Netflix