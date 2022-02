Tinder-Schwindlers Bodyguard Piotr fordert Schadenersatz von Netflix

1 / 15 Fordert fünf Millionen Franken Schadenersatz von Netflix: Simon Levievs Bodyguard Piotr. Screenshot/Netflix Der Leibwächter des Tinder-Schwindlers betont in einem juristischen Schreiben, das «TMZ» vorliegt, seine Unschuld. Er habe nichts von den Betrügereien seines Kollegen gewusst. Dennoch werde er in der Doku als Mittäter dargestellt, was sowohl ruf- als auch karriereschädigend sei. Screenshot/Netflix In der Dokumentation wird etwa gezeigt, wie Piotr vortäuscht, angegriffen worden zu sein – inklusive Blut und Fake-Behandlung in einem Krankenwagen, um Levievs Opfern Angst einzujagen. So brachten sie die Frauen dazu, dem Tinder-Schwindler Unmengen an Geld zu überweisen. Screenshot/Netflix

Darum gehts Die Netflix-Doku «Der Tinder-Schwindler» erzählt die Geschichte des mutmasslichen Betrügers Simon Leviev (31), der zahlreichen Frauen Hunderttausende Franken abgezockt haben soll.

Sein Bodyguard Piotr scheint in die Betrügereien eingeweiht gewesen zu sein. Er wird in der Doku als Mittäter dargestellt.

Laut Piotr ist alles völlig falsch – er betont seine Unschuld.

Nun klagt er wegen Ruf- und Karriereschädigung gegen Netflix und fordert fünf Millionen Franken Schadenersatz.

Betrug, Lügen und Manipulation: Die Vorwürfe gegen Simon Leviev (31) alias Tinder-Schwindler sind schwerwiegend. Der Israeli soll zahlreichen Frauen mehrere Millionen Franken abgezockt haben, wie die Netflix-Doku «Der Tinder Schwindler» aufzeigt. Dabei soll er allerdings nicht im Alleingang gehandelt haben.

Stets an seiner Seite stand Levievs Bodyguard Piotr. Er reiste mit dem Israeli durch ganz Europa und unterstützte ihn scheinbar bei seinen Betrügereien. So half er dem 31-Jährigen etwa, einen brutalen Angriff vorzutäuschen, in dem er sich mit künstlichem Blut einschmierte und ernsthafte Verletzungen vortäuschte. Bilder des Szenarios sendete Leviev dann an seine Opfer, um sie zu verängstigen und dazu zu bringen, Geld an ihn zu überweisen. Bodyguard Piotr behauptet nun, nichts von Levievs Machenschaften gewusst zu haben.

Doku soll gelöscht werden

Dem Online-Portal «TMZ» liegt ein Schreiben von Piotrs Anwältin vor, das aufzeigt, dass der Bodyguard nun gegen Netflix klagt. Der Leibwächter beschwert sich darin über seine Darstellung in der Dokumentation und fordert, dass der Film von der Streaming-Plattform gelöscht wird. Piotr wirft Netflix Ruf- und Karriereschädigung vor, da die Doku den Anschein erwecke, dass er in die Betrügereien des Tinder-Schwindlers verwickelt gewesen sei. Dem sei aber nicht so.

So betont der Bodyguard im juristischen Schreiben seine Unschuld. Den Aussagen seiner Anwältin zufolge besteht er darauf, keinerlei Ahnung von den Gaunereien des Tinder-Schwindlers gehabt zu haben und zu keinem Zeitpunkt eingeweiht gewesen zu sein. Als Entschädigung für den «irreparablen Schaden», der seinem Ruf zugefügt worden sein soll, fordert er von Netflix eine öffentliche Entschuldigung sowie einen Schadenersatz von umgerechnet rund fünf Millionen Franken.

Model-Freundin hält zu Leviev

Leviev selbst – der in Wirklichkeit Shimon Hayut heisst – wies ebenfalls alle Vorwürfe von sich. So versicherte er kürzlich in einem Interview gegenüber der «Inside Edition»: «Ich bin kein Tinder-Betrüger. Ich bin nicht dieses Monster. Ich bin der grösste Gentlemen der Welt.»

Auch seine Freundin, das israelische Supermodel Kate Konlin (24), hält zu ihm. So küsste sie den Israeli kürzlich vor laufender Kamera auf den Mund und betonte seine Unschuld. Die 24-Jährige hielt fest, dass sie den mutmasslichen Opfern keinen Glauben schenke. Die Netflix-Doku sei eine «Fake-Story».

Der Trailer zu «Der Tinder-Schwindler» rund um den mutmasslichen Dating-Betrüger Simon Leviev (31) und seinen Bodyguard Piotr. Netflix