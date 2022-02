Ex-Bachelorette Andrina Santoro sucht statt im TV neu die Liebe auf Tinder

Doch flirten in der Online-Welt findet Andrina schwierig.

Als Bachelorette suchte Andrina Santoro 2019 die grosse Liebe im TV. Nach einer rund einjährigen Liaison mit ihrem Auserwählten Kenan Leemann (25) trennten sich ihre Wege im September 2020. Auch während ihrer letztjährigen Teilnahme beim Kuppel-Format «Love Island» wurde die 29-Jährige in der Männerwelt nicht fündig.

Ihre Sehnsucht nach einem Partner treibt sie nun in die Welt des Online-Datings, wie sie gegenüber 20 Minuten erzählt. «Eigentlich würde ich es bevorzugen, jemanden im realen Leben kennen zu lernen», stellt Andrina klar. «Doch irgendwie hat es bis jetzt nicht geklappt.» Entsprechend sieht die Fitness-Influencerin keinen Grund, alternative Wege, wie das Fernsehen oder Datingplattformen auszuschliessen. «Wenn es jemand schafft, mein Herz online zu erobern, steht einer gemeinsamen Zukunft nichts im Wege. Ich kenne so viele Pärchen, bei denen es so geklappt hat», sagt sie zuversichtlich.