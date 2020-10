So können Nutzer nun ihr eigenes Facebook-Dating-Profil aufsetzen.

Bisher war er nur in den USA erhältlich.

Facebook hat den neuen Service Facebook Dating in Europa lanciert.

Die integrierte Video-Call-Funktion soll es auch in der momentanen Weltlage vereinfachen, Dates durchzuführen.

Dabei handelt es sich um eine Datingplattform, die direkt in die bereits bestehende Facebook-App integriert ist.

Ab heute ist der neue Datingservice Facebook Dating in Europa erhältlich.

Dating-Apps wie Tinder oder Badoo gibt es mittlerweile unzählige. Dennoch möchte nun ein grosser Player mit den bereits bestehenden Plattformen in Konkurrenz treten. So lanciert Facebook heute in ganz Europa den neuen Service Facebook Dating.