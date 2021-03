Diese werden durch das Nonprofit-Unternehmen Garbo angeboten. Garbo ist darauf spezialisiert, öffentliche Urkunden und Dokumente zu durchsuchen, die Hinweise auf vergangene Verbrechen wie Gewaltausübung oder Missbrauch geben. Match, das Unternehmen hinter Tinder, zu dem auch die Services OkCupid, Plenty of Fish, Pairs und Hinge gehören, hat laut Cnet.com eine grosse Menge an Geld für die Zusammenarbeit mit Garbo aufgewendet. Wie gross dieser Betrag genau ist, ist nicht öffentlich bekannt.

Kriminelle Taten anzeigen lassen

Um solche Background-Checks durchzuführen, sollen bereits der Vorname und die Telefonnummer einer Person ausreichen. Diese sollen in der Tinder-App eingegeben werden können und schon werden den Nutzerinnen und Nutzern in den USA mögliche kriminelle Taten ihrer Matches angezeigt.

Garbo streicht aber einen wichtigen Punkt heraus: Aufgrund der ungleichen Behandlung von PoC, also People of Color, durch das Rechtssystem in den USA werden Delikte, die im Zusammenhang mit Drogenbesitz und Verkehrsstrafen stehen, nicht mit in die Backgroundchecks einbezogen. Denn diese Personen-Gruppen werden laut Garbo unverhältnismässig häufiger wegen Drogenbesitzes festgenommen als weisse Personen.