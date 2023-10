Tipps für sicheren Gebrauchtwagenkauf: Finde dein Traumauto

Eine Probefahrt sollte immer möglich sein. Ist dem nicht so, so sollte das stutzig machen. Eine längere Probefahrt hilft auch, gewisse offensichtliche Mängel schnell auszuschliessen.

Unbedingt. Damit lassen sich böse Überraschungen in der Zukunft vermeiden. In den Fahrzeugpapieren sieht man, ob das Fahrzeug Schäden erlitten oder einen Unfall hatte. Auch Kenntnisse über Vorbesitzer und Vorbesitzerinnen können helfen, den Zustand einzuschätzen. Und trotzdem: Will man verschwiegene Reparaturen oder Schäden am Fahrzeug wirklich entlarven, so bleibt einem nichts anderes übrig, als das Auto von einem Experten oder einer Expertin auf Herz und Nieren überprüfen zu lassen.