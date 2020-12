Corona im Kopf : Tipps, wie du deine Grosseltern trotz Pandemie aufheitern kannst

Menschen aus Risikogruppen treffen die Corona-Massnahmen besonders hart. Denn der isolierte Alltag kann auf die Psyche schlagen. Trifft dies auch auf deine Grosseltern zu? Die Expertin Katrin Rauen weiss Rat.

In der Tat könnte deine Besorgnis berechtigt sein, denn die Pandemie treibt nicht nur die Infektions-, sondern auch die Depressionszahlen in die Höhe. Frauen sind sogar zweimal häufiger von einer Depression betroffen.

Du machst dir Sorgen um deine Grosseltern? Dein Grossvater lacht seit Monaten viel weniger als sonst oder deine Grossmutter ruft nicht mehr so oft an?

Machst du dir Sorgen um deine Grosseltern? Dein Grossvater lacht seit Monaten viel weniger als sonst oder deine Grossmutter ruft nicht mehr so oft an? In der Tat könnte deine Besorgnis berechtigt sein, denn die Pandemie treibt nicht nur die Infektions-, sondern auch die Depressionszahlen in die Höhe.