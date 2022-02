Österreich – Tiroler stürzt nach Schlittelausflug in den Tod 

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein tödlicher Unfall in Längenfeld (A). Gegen zwei Uhr schlittelte eine Gruppe von zehn Personen von der Sulztal-Alm auf dem Weg in Richtung Gries, wobei sich jeweils zwei Personen einen Schlitten teilten. Ein 24-jähriger Österreicher entschied sich, auf der Fahrt die weitere Strecke in Richtung Gries allein zu Fuss fortzusetzen, und vereinbarte mit seinem Schlittelpartner einen Treffpunkt.