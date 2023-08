Tiroler Unterland: Deutscher Wanderer fragt nach Rettungskosten

Ein Wanderer-Paar (21 und 22 Jahre alt) geriet in den Brandenberger Alpen in eine Notlage. (Symbolbild)

Ein 21-jähriger deutscher Wanderer forderte in Tirol kürzlich Hilfe an.

Gegenüber der «Krone» schildert Ortsstellenleiter Sandro Huber die nachfolgenden Minuten, die sich per Telefon abgespielt hatten. «Eine der ersten Fragen, die er mir gestellt hat, war: ‹Was würde die Rettungsaktion überhaupt kosten?›» Anschliessend rief er auch noch bei seiner Krankenkasse an, um nachzufragen, ob diese die Kosten übernehme. Doch weil es bereits gegen 21.15 Uhr war, war die Telefonzentrale nicht besetzt.

Wetter-App sagte Gewitter würde vorbeiziehen

Nicht erster Vorfall

Im Juni kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 37-Jähriger und eine 29-Jährige haben sich während einer Wanderung am bayerischen Berg Watzmann verkalkuliert und mussten von der Bergwacht gerettet werden. Sie zeigten sich am Schluss jedoch undankbar und beschwerten sich, dass sie von den Rettern schlecht behandelt worden seien. Das Wanderer-Paar weigerte sich, ihre ausgepackten Hüttenschlafsäcke zurückzulassen, was aus Zeitgründen angeordnet worden war.



Bergwacht-Sprecher Michael Renner betonte, dass eine Rettung im Hochgebirge bei widrigen Wetterbedingungen weder garantiert noch ungefährlich sei. Die Betroffenen waren offenbar nicht in der Lage, die Dringlichkeit der Situation und das hohe Risiko sowohl für sich selbst als auch für die Bergwacht einzuschätzen. «Ein zurückgelassener Schlafsack steht in keinem Verhältnis zu Leben und Gesundheit von Menschen!», betonte die Bergwacht.