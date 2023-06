U-Boot Titan: Menschliche Überreste geborgen

Ein Akustiksystem der US-Marine hat die Implosion der «Titan» offenbar schon an jenem Tag registriert, an dem das Tauchboot mit fünf Insassen verschollen ist. Das System habe am Sonntag eine «Anomalie» wahrgenommen, sagte ein ranghoher Offizier der Navy. Die Marine habe die akustischen Daten dann analysiert und festgestellt, dass sie auf «eine Implosion oder Explosion in der allgemeinen Umgebung» hindeuteten, wo die «Titan» unterwegs gewesen sei, als der Kontakt abgebrochen sei. Diese Informationen habe die Marine an die US-Küstenwache weitergegeben, die die Suche nach dem Tauchboot dann fortgesetzt habe.