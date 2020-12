Grösste Blüte der Welt : Titanwurze zeigen ihre Blüten nach vier Jahren Wartezeit

Nach vier Jahren Wartezeit blühen zwei Exemplare der grössten Blüte der Welt in Freiburg: Die Titanenwurze. Das Spektakel wird sogar live übertragen.

Die Gärtnerinnen und Gärtner des Papiliorama in Kerzers FR haben vier Jahre auf diesen Moment gewartet: Zwei Titanenwurze blühen zum ersten Mal. So werden die grössten Blüten der Welt sichtbar.

Das Blühen der Titanwurze erwarteten das Papiliorama eigentlich noch vor Weihnachten, doch haben sich die Pflanzen etwas länger Zeit gelassen. Am Weihnachtsmorgen sagte Michael Känel, Gärtner im Freiburger Komplex, noch: «Der genaue Zeitpunkt der Blüte ist äusserst schwer vorherzusagen und hängt von verschiedenen Faktoren ab.» Am Samstag zeigten die Blumen dann aber doch ihre Blütenpracht.

Grösste Blüten der Welt

Jede Blüte des Titanenwurz ist ein Ereignis. In der Schweiz zeigte sich die Pflanze etwa letztes Jahr in Zürich oder 2014 in Basel von ihrer schönsten Seite. Die Knolle in Basel wog 30 Kilogramm und ihre Blüte mass fast 2,55 Meter.