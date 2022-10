Europäische Monarchien: Titelentzug in Dänemark – Königin Margrethe soll Charles III. eingeweiht haben

Das hat Grossmutter Königin Margrethe II. so entschieden.

Nach dem Eklat in der dänischen Königsfamilie könnte König Charles nun zum Grübeln kommen.

Insbesondere König Charles III. soll sich die Lage in Dänemark aktuell genau ansehen, geht es auch bei ihm um eine Entscheidung über die Zukunft.

Diese Entscheidung sorgt für Entrüstung und Raunen – auch bei anderen Royals in den europäischen Königshäusern.

Nach dem schwedischen setzt nun das dänische Königshaus auf eine Verschlankung der Monarchie. Königin Margrethe II. liess Mitte der Woche in einer Aussendung verkünden, dass die vier Kinder ihres jüngsten Sohnes, Prinz Joachim, ab Januar 2023 nicht mehr die Titel Prinz oder Prinzessin tragen und nicht mehr mit «Ihre Königliche Hoheit» angesprochen werden. Es sei «zu ihrem eigenen Besten», sagte die 82-Jährige – und löste damit einen bitterlichen Streit innerhalb der Königsfamilie aus.

«Die dänische Königsfamilie befindet sich mitten in ihrer eigenen Megxit-Krise», sagt Jacob Heinel Jensen, königlicher Korrespondent der Zeitung BT, zur «Daily Mail». Aus diesem Grund würde auch König Charles aktuell mit «grosser Sorgfalt» die Lage in Dänemark beobachten. «Die Situation, die wir heute in Dänemark haben, ist die, die Grossbritannien vor zwei Jahren hatte. Wir haben Prinz Joachim gesehen, der im Fernsehen abtrünnig wurde und sagte, wie aufgebracht er sei, wie sehr seine Kinder leiden. Die Parallelen zwischen ihm und Prinz Harry sind für alle sichtbar.»