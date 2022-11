Frankreich – Australien: Australien-Tor und schwere Verletzung – doppelter Schock für Frankreich

25' Das französische Spiel ist komplett auf PSG-Star Mbappe ausgerichtet. Aus dem australischen Fan-Lager sind jeweils Buhrufe zu hören, sobald er am Ball ist. Die Socceroos scheint dies nur mehr zu beflügeln, denn bisher haben sie ihn unter Kontrolle.

22' Tchouameni unterläuft ein Ballverlust, der fast teuer zu stehen gekommen wäre. Mitchell Duke, der in der japanischen Liga spielt, fasst sich ein Herz und zimmert den Ball nur Zentimeter über die Querlatte.

Duke knapp am Traumtor vorbei

In den letzten zwölf Austragungen hat der Titelverteidiger nur dreimal sein Auftaktspiel gewonnen. Droht den Franzosen nun auch ein Fehlstart?

13' Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez hat sich beim Misstritt in der Aktion gegen Leckie schwer am Knie verletzt und wird sogleich durch seinen jüngeren Bruder Theo ersetzt.

Here we go