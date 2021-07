FC Luzern trifft in der ersten Cup-Runde auf den SC Cham

Am Mittwochabend wurde die erste Runde im Schweizer Cup ausgelost. Diese wird am Wochenende vom 13./14. August 2021 ausgetragen. Der Gewinner muss sechs Spiele überstehen, um den Pokal in die Höhe zu halten. In der ersten und zweiten Runde treffen die Clubs der Swiss Football League nicht aufeinander. Bis zur fünften Runde hat die unterklassige Mannschaft Heimvorteil. Amtierender Titelverteidiger ist der FC Luzern. Sie besiegten im letztjährigen Cupfinal im Wankdorf den FC St. Gallen mit 3:1. Wir listen für euch auf, gegen wen die Super-League-Clubs antreten müssen.