PSG hat ein Trauma in Sachen Aufholjagden. Die wohl spektakulärste Aufholjagd in der Champions-League-Geschichte musste PSG am eigenen Leib erfahren, als die Franzosen 2017 im Achtelfinal trotz eines 4:0-Heimsieges gegen den FC Barcelona nach einem 1:6 im Rückspiel dennoch die Segel streichen mussten. Es war einer von drei Fällen, in denen PSG trotz eines Hinspielsieges noch ausschied.