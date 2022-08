Tiziana Gulino nach ihrer Hochzeit im Liebeshoch – «Es war der schönste Tag meines Lebens»

1 / 5 Am Samstag feierten Tiziana Gulino (25) und ihre Jugendliebe Dania Maruccia (26) ihre Traumhochzeit im Boho-Stil. ZVG / CuBu Photography «Alles war viel schöner, als ich mir das je erträumt habe! Den ganzen Tag standen wir und unsere Liebe im Fokus», sagt die 25-Jährige zu 20 Minuten. ZVG / CuBu Photography Die beiden fühlen sich geehrt, das erste prominente Frauenpaar zu sein, das seit der «Ehe für alle»-Abstimmung heiratet: «Es ist ein schönes Gefühl, dass wir Vorreiterinnen sein dürfen. Wir hoffen, dass nun viele weitere Paare ihr Glück so besiegeln dürfen.» ZVG / CuBu Photography

Darum gehts Am vergangenen Donnerstag durften Tiziana Gulino (25) und ihre Jugendliebe Dania Maruccia (26) nach dem Ja zur «Ehe für alle»-Abstimmung sich standesamtlich das Jawort geben.

Am Samstag feierten die beiden Frauen ihren grossen Tag mit Freunden und Familie.

«Es war der schönste Tag meines Lebens», sagt die Sängerin im Gespräch mit 20 Minuten.

Nach der standesamtlichen Trauung vergangenen Donnerstag war es endlich so weit: Tiziana Gulino und ihre Jugendliebe Dania Maruccia (26) durften am Samstag ihre sehnlichst erwartete Traumhochzeit im Boho-Stil feiern. In atemberaubender Kulisse am Walensee umgeben von Familie und Freunden feierten die Frauen ein rauschendes Fest. «Es war der schönste Tag meines Lebens», sagt die 25-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten und kommt aus dem Schwärmen kaum raus: «Alles war viel schöner, als ich mir das je erträumt habe! Den ganzen Tag standen wir und unsere Liebe im Fokus.»

Doch etwas bereitete dem Brautpaar grosse Sorgen: das Wetter. Dunkle Wolken hingen den ganzen Tag tief über Murg SG und ein Schauer zog nur wenige Augenblicke vor der Zeremonie über die feierlich geschmückte Location. Erst in letzter Sekunde wendete sich alles noch zum Guten: «Mit dem ersten Schritt, den wir zusammen in Richtung Traualtar gemacht haben, fiel auch der letzte Regentropf. Das war pure Erlösung», sagt sich die Sängerin rückblickend. Schliesslich kam es noch besser: «Als unsere Traurednerin von dem Moment in unserer Beziehung erzählte, in dem wir den Entschluss gefasst haben, zu unserer Liebe zu stehen und gemeinsam durchs Leben zu gehen, zeigte sich die Sonne. Es war fast schon symbolisch für unseren nächsten Lebensabschnitt.» Die rund 100 anwesenden Gäste hätten geklatscht und dabei Tränen aus dem Gesicht gewischt. «Nicht nur für uns war es ein emotionaler Tag, sondern auch für unsere Liebsten», meint Gulino.

Beim anschliessenden Fest sei die Stimmung «unglaublich gelassen» gewesen und die Hochzeitsgesellschaft habe die Tanzfläche nicht verlassen. «Wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Es war schön zu spüren, dass die Anwesenden mit enormer Wertschätzung, Begeisterung und Bewunderung dabei waren», sagt Tiziana. Doch die nächste Party steht bereits an: «Wir reisen bald nach Apulien zu unserer Verwandtschaft und lassen es nochmals mit denen krachen, die nicht in die Schweiz reisen konnten.» Die Hochzeitsreise soll schliesslich im Winter folgen. Wohin, wissen die Frauen aber noch nicht.

Kinder sind bei Tiziana und Dania bereits ein Thema

Erst seit dem 1. Juli 2022 ist die «Ehe für alle» in der Schweiz in Kraft. Damit sind die Musikerin und die angehende Sozialpädagogin das erste prominente Frauenpaar, das hierzulande geheiratet hat. Ein Fakt, der die «The Voice of Switzerland»-Siegerin aus dem Jahr 2014 stolz stimmt «Für uns ist das ja ganz normal, aber für die Gesellschaft leider noch nicht ganz. Es ist ein schönes Gefühl, dass wir Vorreiterinnen sein dürfen. Wir hoffen, dass nun viele weitere Paare ihr Glück so besiegeln dürfen.»

Regenbogen-Familien seien ein fixer Teil der heutigen Kultur. Und entsprechend sei Tiziana froh sagen zu können: «Ja, die Familienplanung ist definitiv ein Thema bei Dania und mir. Wir wünschen uns in unserem Leben Kinder, allerdings lassen wir es ruhig und langsam angehen. Für diesen Schritt müssen viele Dinge stimmen.»

