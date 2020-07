Good News

Tobias macht deinen alten Laptop flott für bedürftige Familien

Ein gebrauchter Laptop ist oft nicht einfach nur Schrott – Tobias Schär rüstet alte Geräte auf und gibt sie an armutsbetroffene Menschen weiter.

Fernunterricht, Homeoffice, Bewerbungen auf Skype: Mit der Coronavirus-Krise ist der Alltag in Schule und Beruf für viele mit einem Schlag wesentlich digitaler geworden. Das stellt manche Menschen jedoch vor ein Problem: Was, wenn man sich die nötige technische Ausrüstung nicht leisten kann?

Hier will Informatikstudent Tobias Schär (26) mit seinem Projekt Wir lernen weiter (WLW) helfen. Er vermittelt gratis Laptops an von Armut Betroffene – von Familien mit schulpflichtigen Kindern, Jugendlichen in Ausbildung bis zu erwerbstätigen Personen. Tobias rief WLW zum Höhepunkt der Coronavirus-Krise Anfang April ins Leben und hat bisher über 300 Laptops verschenkt.