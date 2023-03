Neuer Standort: «Toblerone kaufen doch sowieso nur Touristen!»

In der 20-Minuten-Community sorgt der neue Produktionsstandort für Diskussionen.

Weil ab Juli 2023 ein Teil der Toblerone-Produktion in die Slowakei verlegt wird, darf das Matterhorn nicht mehr gezeigt werden.

Die Schweizer Kult-Schoggi Toblerone darf sich bald nicht mehr «Made in Switzerland» nennen, denn ein Teil davon wird ab Mitte Jahr in der Slowakei produziert.

Die Firma Mondelez, denen Toblerone gehört, muss ihre Kapazität erweitern. Deswegen wird ein Teil der Toblerone-Produktion ab dem Sommer in die Slowakei verlegt . Weil laut dem Gesetz Produkte ohne «Swissness»-Faktor keine Nationalsymbole zeigen dürfen, verschwindet auch die Matterhorn-Bergspitze von der Verpackung. In der 20-Minuten-Community sorgt diese Änderung für Aufregung – und für Ärger: Innert kürzester Zeit sind über 300 Kommentare zum Thema eingegangen.

«Ich werde Toblerone nicht mehr verschenken»

Viele von euch vermuten die Gründe für die Auslandsproduktion bei den Kosten. So fragt sich User knickebocker: «Es wäre doch mal interessant, warum sie die Produktion in der Schweiz nicht ausbauen. Zu teuer? Zu wenig Platz?» und Leserin chiara30 wagt einen Blick in die Zukunft und vermutet: «Billig produzieren, aber gleich teuer verkaufen!»