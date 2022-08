Bootsunglück in Rheinfelden AG: Tochter (18) sammelt Spenden für Beisetzung ihrer Mutter

Das Sportboot krachte frontal in die Mauer des Strandbads an der Schweizer Uferseite des Rheins. Vom Ufer aus warfen Ersthelfende den Bootspassagieren und -passagierinnen, die durch den Aufprall allesamt ins Wasser geschleudert wurden, Rettungsringe zu.

Bei einem Bootsunglück in Rheinfelden ist am Donnerstagabend eine 33-jährige Frau ums Leben gekommen.

Vergangenen Donnerstagabend war bei einem tragischen Bootsunfall in Rheinfelden eine 33-jährige Deutsche im Beisein ihrer 18-jährigen Tochter ums Leben gekommen. Am Steuer sass der 37-jährige Freund des Todesopfers. Dieser war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert, die Aargauer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. Die Verstorbene hinterlässt insgesamt fünf Kinder im Alter von sieben bis 18 Jahren. Die älteste Tochter S. hat, um die Kosten der Beisetzung zu tilgen, jetzt ein Crowdfunding gestartet. Binnen eines Tages sind schon über die Hälfte des Sammlungsziels von 15’000 Franken zusammengekommen.

«Die Spenden werden in die Beisetzung sowie in die Betreuung meiner vier jüngeren Geschwister und in die Überführung der Leiche meiner Mutter investiert, denn in der aktuellen Situation benötigen wir viel Kraft und Halt» schreibt sie auf der Webseite. «Mir ist es wichtig, dass meine verstorbene Mutter eine Beisetzung bekommt, die sie sich gewünscht hat, als hätte sie es schon geahnt, dass sie jung sterben muss», so S.