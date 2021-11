Malikah Shabazz : Tochter (56) von Malcolm X tot in ihrer Wohnung in Brooklyn entdeckt

Malikah Shabazz ist tot. Die New Yorker Polizei hat die Tochter des US-Bürgerrechtlers Malcolm X nach einer Meldung leblos in ihrer Wohnung gefunden.

Das Foto zeigt Mitglieder der New Yorker Polizei, die am 22. November den Tod der Tochter von Malcolm X untersuchen.

Diesen hatten drei Attentäter 1965 in New York erschossen.

Malikah Shabazz, eine Tochter des 1965 erschossenen US-Bürgerrechtlers Malcolm X, ist im Alter von 56 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Eine Tochter von Shabazz fand sie in deren Wohnung in Brooklyn und rief die Polizei. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte die New Yorker Polizei am Dienstag. Shabazz war eine von sechs Töchtern von Malcolm X. Sie kam mit ihrer Zwillingsschwester Malaak 1965 auf die Welt, kurz nach dem Tod ihres Vaters.