SVP-Provokateur: Tochter kritisiert Andreas Glarner – «persönliche Angriffe sind völlig daneben»

Die frisch vermählte Tochter Anja Bächler (25) strahlt Anfang Juni neben ihrem Vater Andreas Glarner (60) in die Kamera.

Die Tochter kann sich vorstellen, ebenfalls in die Politik einzusteigen und Gemeinderätin zu werden.

Wie lebt es sich als Tochter eines der umstrittensten Politiker der Schweiz? Die Zeitungen von CH Media publizierten am Montag ein Interview mit SVP-Nationalrat Andreas Glarner (60) und seiner jüngeren Tochter Anja Bächler (25). Dabei erzählt Anja, dass sie sich schon stritten, bis beide weinten.

Familienstreit endete in Tränen

«Wir haben uns ab und zu gefetzt, zum Teil richtig gestritten», antwortet Andreas Glarner auf die Frage, was für ein Kind Anja war. Er erinnere sich, dass sie an einem Sonntag nach kurzer Zeit Streit gehabt hätten, ins Wohnzimmer gegangen seien und dort lange und grundsätzlich miteinander gesprochen hätten.

«Am Ende haben beide geweint, aber es war ein sehr gutes Gespräch und wir fanden einen gemeinsamen Punkt», so Glarner. Eigentlich hätten sie sich über nichts gestritten. «Ich fand es einfach nicht so toll, dass mein Vater so streng war», erwidert die Tochter.