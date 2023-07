Roger Federer: Tochter überredete ihn zum Coldplay-Auftritt

Am Coldplay-Konzert in Zürich überraschte Roger Federer mit einem Bühnenauftritt.

Erst Elton John, dann Coldplay

Zu bereuen scheint Federer den Entscheid nicht. «Ich hatte eine grossartige Zeit», so Federer. Schliesslich will die Journalistin vom Tennis-Star wissen, ob er denn auch am Konzert gesungen habe. «Zum Glück nicht! Ich habe nur den Rhythmus für Chris Martin und die Band gemacht», so der 41-Jährige.