Kim Kardashians Tochter North West isst Zwiebeln samt Schale

North West gönnt sich in einer neuen Episode von «The Kardashians» einen ungewöhnlichen Snack. Herzhaft biss die Kleine in eine rohe Zwiebel und ass diese – samt Schale.

Fans waren schockiert, als Kim Kardashians Tochter North West (10) in einer aktuellen Folge von «The Kardashians» ohne mit der Wimper zu zucken in eine rohe Zwiebel biss. In der neuesten Episode war das Mutter-Tochter-Duo dabei, Sushi und gebratenes Hühnchen in ihrer Küche zuzubereiten, als die Zehnjährige beschloss, einen grossen Bissen von einer ungeschälten Zwiebel zu nehmen.