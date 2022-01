Unfalldrama in Nordschweden : Tod der sechs jungen Schweizer wäre wohl vermeidbar gewesen

Der Lastwagen, mit dem sieben junge Schweizer in Nordschweden kollidierten, war illegal unterwegs. Zu diesem Schluss kommt ein schwedisches Gericht.

Ein Journalist vor Ort ist überzeugt: Hätte sich die Transportfirma an die Umweltauflagen gehalten, wären die Schweizer heute noch am Leben.

Bei einem Verkehrsunfall in Nordschweden kamen im Januar 2019 sechs junge Schweizer ums Leben.

Sieben junge Schweizer waren am 12. Januar 2019 in einem Kleinbus durch Schweden unterwegs, als es auf einer vereisten Strasse südöstlich von Kiruna zum tragischen Unfall kam: Ihr Fahrzeug kollidierte mit einem Lastwagen, sechs der Männer starben. Der Unfall erschütterte die Gemeinde Adelboden im Berner Oberland, aus der die jungen Männer stammten.

Der freischaffende und in Schweden lebende Journalist Tobias Keller, der für Tele Bärn den Prozess verfolgte, geht davon aus, dass mehrere Parteien das Urteil weiterziehen werden, da die Transporte in der Region höchst umstritten seien. Keller kommt zum Schluss: Wenn sich die Transportfirma an die gültige Umweltbewilligung gehalten hätte, «dann wären die Lastwagen nicht auf dieser Strasse gefahren, es wäre nicht zum Unfall gekommen und die sechs Schweizer würden heute wahrscheinlich noch leben».