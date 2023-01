Basel: Frau starb im Dachfenster – Gericht fällt Urteil

Im August 2019 wurde eine junge Frau in Basel tot in ihrem Dachfenster aufgefunden. Die Schliessautomatik hatte ihren Hals eingeklemmt. Die Handwerker, die den Regensensor installiert hatten, mussten sich vor Gericht verantworten.

Das Strafgericht Basel-Stadt hat am Donnerstag zwei Handwerker wegen Fahrlässiger Tötung zu bedingten Gelstrafen und einer solidarischen Genugtuung von 10’000 Franken verurteilt. Der beschuldigte Elektriker (35) hatte am Dachfenster gearbeitet und sein Vorgesetzter (36) hatte es abgenommen. Im August 2019 wurde eine 28-jährige Frau tot in der Wohnung in Basel gefunden, ihr Hals war zwischen den Schliesskanten eingeklemmt.