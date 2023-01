Basel: Tödlicher Unfall mit Dachfenster, Handwerker vor Gericht

«Ich rief den Freund meiner Tochter an, um herauszufinden, ob es nicht alles ein Albtraum ist», so die sichtlich bewegte Mutter der verstorbenen 28-Jährigen am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht. Im August 2019 war ihre Tochter bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Unter nicht genau bekannten Umständen wurde ihr Hals in einem automatisch schliessenden Dachfenster eingeklemmt.