Prinzessin Virginia von Fürstenberg mit 48 Jahren verstorben

Am Mittwochmorgen wurde die Modeschöpferin im Edelhotel Palace im südtirolischen Meran tot auf einer Terrasse gefunden. Die örtliche Polizei geht von keiner Fremdeinwirkung aus. Die Prinzessin war Gründerin des Modelabels Virginia und auch als Dichterin und Filmemacherin tätig. Ihre Eltern sind Elisabetta Guarnati und Prinz Sebastian Egon von Fürstenberg. Virginias Tante, Ira von Fürstenberg, wurde bekannt, als sie 1955 mit 15 Jahren Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg heiratete. Die berühmte Modedesignerin Diane von Fürstenberg hat in die Familie eingeheiratet.

Virginia von Fürstenberg hinterlässt fünf Kinder

Am 18. Februar hatte Virginias Vater sie als vermisst gemeldet. Wie die «Südtirol News» berichtete, gab von Fürstenberg bei den Carabinieri von Marghera an, dass seine Tochter verschwunden sei, ohne jemanden zu informieren. Am 21. Februar teilte die Familie mit, dass sich Virginia wieder in ihrer Wohnung aufhalte.