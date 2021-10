Gewaltdelikt in St. Gallen – Tod nach Streit - Bruder von R.B (20) sammelt Spenden für Beerdigung

An der Bahnhofstrasse in St. Gallen ereignete sich der Streit.

Am 19. September ereignete sich an der Bahnhofstrasse in St. Gallen eine brutale Schlägerei. Dabei wurde der 20-jährige R.B.* lebensbedrohlich verletzt und wurde ins Spital eingeliefert. «Drei Tage später erhielten wir leider die Nachricht, dass mein kleiner Bruder nie mehr aufwachen wird», schreibt der Bruder des Verstorbenen auf der Spendenplattform GoFundMe. Die lebenserhaltenden Massnahmen mussten eingestellt werden.