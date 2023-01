Ed Sheeran trauert in neuem Song «F64» um seinen Freund

In den Versen legt der Musiker die rohen Emotionen dar, die ihn seit dem Tod seines Freundes begleiten: «Every morning, I remember that you're really gone / Coz it's been a long night and I cry coz I miss my brother» – («Jeden Morgen erinnere ich mich, dass du wirklich weg bist / Weil es eine lange Nacht war und ich weine, weil ich meinen Bruder vermisse») – ist eine der 64 eindringlichen Zeilen, in denen Sheeran seinen Schmerz erklärt.