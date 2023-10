Tod von Matthew Perry: «Friends»-Kollegen gedenken dem Schauspieler

1 / 4 Der «Friends»-Cast um Matthew Perry hat ihm in einem gemeinsamen Post die letzte Ehre erwiesen. (Archivbild) AFP Doch auch ehemalige Schauspielkollegen und das Filmteam hatte ein paar Worte für den 54-Jährigen übrig. Screenshot Instagram Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera. (Archivbild) AFP

Darum gehts Der 54-jährige «Friends»-Darsteller Matthew Perry ist tot.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Matthew Perry ohne Fremdeinwirkung gestorben ist. Eine Autopsie wird aktuell durchgeführt.

Nun haben ihm seine Sitcom-Kollegen in einer gemeinsamen Erklärung die letzte Ehre erwiesen.

Am Morgen schlug Matthew Perry noch ein paar Bälle mit einer Freundin, wenige Stunden später war der 54-jährige Schauspieler tot. Am Samstag fand der Assistent von Perry den 54-jährigen Schauspieler in seinem Whirlpool und rief den Notruf. Die Einsatzkräfte hätten aber nur noch den Tod des Schauspielers feststellen können. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Matthew Perry ohne Fremdeinwirkung gestorben ist. Eine Autopsie wird aktuell durchgeführt.

«Friends»-Kollegen gedenken Matthew Perry

Perry war vor allem für seine Rolle des sarkastischen, aber charmanten und liebenswerten Chandler Bing in der 90er-Jahre-Hit-Serie «Friends» bekannt. Sie drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.



Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.

Mittlerweile haben sich ehemalige Mitwirkende, Mitarbeiter und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um ihm zu gedenken.

Maggie Wheeler trauerte auf Instagram um Perry.

Maggie Wheeler, die bei Friends Chandlers Freundin spielte, schrieb auf Instagram «Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben.»



Morgan Fairchild, eine weitere Friends-Darstellerin, schrieb über ihren Filmsohn: «Ich bin untröstlich über den frühen Tod meines 'Sohnes' Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock.»

Paget Brewster hatte eine kurze Rolle als Chandlers Geliebte Kathy. Auf X (vormals Twitter) schreibt sie: «Er war sehr nett zu mir in Friends und jedes Mal, wenn ich ihn in den Jahrzehnten danach sah. Bitte lest sein Buch.»

«Friends»-Cast gedenkt gemeinsam in Erklärung

Zwei Tage nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers Matthew Perry haben seine «Friends»-Kollegen ihre Trauer bekundet. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) am Montag (Ortszeit) von einem «unfassbaren Verlust». Der 54-jährige Perry war am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden, wie US-Medien berichteten.

«Wir alle sind nach dem Verlust von Matthew völlig am Boden zerstört. Wir waren mehr als nur Cast-Partner. Wir sind eine Familie», schrieben die Darsteller in der von «People.com» veröffentlichten Erklärung. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber sie bräuchten zunächst Zeit, um zu trauern und um den «unfassbaren Verlust» zu verarbeiten, hiess es darin. Ihre Gedanken seien bei Perrys Familie, seinen Freunden und «allen in der Welt, die ihn geliebt haben».

