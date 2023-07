Tod von Mikala Jones: Surf-Experten erklären, weshalb der Sport so gefährlich sein kann

Der Hawaiianer verblutete an einer tiefen Schnittwunde am Oberschenkel.

Der tragische Tod von Mikala Jones beschäftigt die Surfwelt. Der 44-Jährige verunfallte beim Surfen in Indonesien schwer und erlag später seinen Verletzungen im Spital. Die Finne (die flossenartige Verlängerung unterhalb des Surfbretts) habe sich nach einem Sturz in Jones’ Oberschenkelarterie gebohrt und eine zehn Zentimeter tiefe Schnittwunde am Bein hinterlassen. Der Surfer starb an massivem Blutverlust.