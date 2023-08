Tierschutzprojekt: Todesdrohungen gegen Bali-Auswanderer, Giftanschläge gegen Hunde

Das ist passiert

«Ich konnte es kaum glauben, so viel Pech kann ein Mensch doch gar nicht haben.» Reto Steimer ist erschüttert: Der für die Renovation seines neuen Tierheims zuständige Bauherr auf Bali hat sich inmitten der Renovationsarbeiten mit dem Geld – rund 17’400 Franken – aus dem Staub gemacht. «Ich wollte eine Anzeige einreichen, jedoch hat er mich mit dem Tod bedroht und angekündigt, in dem Fall meine Hunde umzubringen.»

So erlebe Steimer das Leben in Bali

Seine Tür sei mit einem Strich markiert worden. «In Bali wird das als böses Omen gewertet», sagt Steimer. Der Grund sei ihm nicht bekannt. «Viele Leute im Ort konnten aber nicht verstehen, wieso ich so viel Geld in die Tiere investiere.» Gleichzeitig hätten viele Anwohnende Angst, dass Hunde Krankheiten einschleppten. Er habe das alte Tierheim im Norden Balis nach dem Giftanschlag deshalb fluchtartig verlassen müssen – mit 17 Hunden im Schlepptau.

«Eher lebe ich auf der Strasse»

Um Steimer zu unterstützen, haben Bekannte in Zürich eine Spendenaktion gestartet. In einem Altersheim in Affoltern am Albis ZH strickten Seniorinnen und Senioren im letzten halben Jahr ein «Gstältli» für ein Kindervelo. In die Wege geleitet hat das Projekt das Team vom Brockenhaus «Casa Loca». Das Deko-Objekt soll nun online versteigert werden, das Geld soll Steimer zugutekommen.