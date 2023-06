Todesfälle im Radsport – eine Auflistung

Nach dem tödlichen Sturz von Gino Mäder bei der Tour de Suisse trauert die Radsportwelt um den Schweizer. Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Geschichte der Tour de Suisse einen tödlichen Unfall gibt. 1949 starb der Belgier Richard Depoorter – und auch sonst gab es in der Geschichte des Radsports viele Tragödien.

Bjorg Lambrecht (22) – 2019

Auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt kam er bei Rennkilometer 48 von der regennassen Strasse ab und prallte gegen eine Betonkonstruktion. Er wurde vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus in Rybnik transportiert. Dort starb er während einer Operation infolge eines Leberrisses im Alter von 22 Jahren.

Giovanni Iannelli (22) – 2019

Iannelli starb an den Folgen seines Sturzes beim 87. Circuito Molinese. Der Nachwuchsfahrer prallte in Molino dei Torti (Italien) im Schlusspurt mit dem Kopf an einen Betonblock und zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu, sein Helm zerbrach.

Michael Goolaerts (23) – 2018

Der 23-jährige Goolaerts starb nach einem Sturz beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix auf der Strecke am Abend im Spital in Lille.

Kristof Goddaert (27) – 2014

Wouter Weylandt (26) – 2011

Amy Gillett (29) – 2005

Andrej Kiwilew (29) – 2003

Joaquim Agostinho (41) – 1984

Tom Simpson (29) – 1967

Am 13. Juli 1967 starb der Radrennfahrer Tom Simpson in der Hitzehölle am Mont Ventoux. Die Ärzte diagnostizierten eine Dehydrierung. Doch das war nur die halbe Wahrheit: So war Simpson der erste Doping-Tote der Tour-Geschichte – er hatte ein Cocktail aus lkohol und Amphetaminen im Körper.