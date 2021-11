8-Jährige stirbt (D) : Todesfahrer soll in Hessen absichtlich in Kindergruppe gerast sein

Ein Autofahrer hat in Hessen Kinder überfahren – offenbar vorsätzlich. Ein Zeuge sagt, dass der Lenker eine «aktive Lenkbewegung in Richtung der Grundschüler» gemacht habe.

Fünf Kinder waren am 29. Oktober in Deutschland auf dem Weg zur Schule, als ein Auto drei Mädchen aus der Gruppe auf dem Trottoir erfasste. Die Kinder verletzten sich dabei schwer, eine Achtjährige starb gar im Spital, nachdem Ersthelfer sie noch an der Unfallstelle reanimiert hatten. Nun ist klar: Der 30-jährige Todesfahrer soll die Kindergruppe in Nordhessen vorsätzlich erfasst haben, schreibt die Nachrichtenagentur AFP.