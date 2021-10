Mildere Strafe – Todesfahrer von Larissa Caviezel muss noch 17 Monate ins Gefängnis

Das Kantonsgericht in Chur hat am Freitag das Urteil über P.F.* verkündet. Der 1977 geborenen Italiener hatte im Januar 2017 mit der dreifachen Menge des erlaubten THC-Gehalts im Blut in mit seinem Audi Q5 ein Überholmanöver gestartet. Dabei fuhr er mit 115 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Roller der damals 26-jährigen Larissa Caviezel kollidierte. Sie wurde über 40 Meter weggeschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.