Toter 20-Jähriger – Todesfall in Geuensee LU - Polizei fasst mutmasslichen Täter

Bei einer Tankstelle in Geuensee kam am Abend des 25. September 2021 eine Person ums Leben.

An einer Tankstelle in Geuensee LU kam es vor zehn Tagen zu einem Vorfall mit tödlichem Ausgang . Laut «Blick» hat die Luzerner Polizei nun den mutmasslichen Täter gefasst. «Wir haben sehr schnell alle mutmasslichen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen», bestätigt Simon Kopp von der Staatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung.

Sieben Personen in Untersuchungshaft

Grosse Trauer bei Angehörigen

An der Tankstelle, wo der 20-jährige ums Leben kam, trauerten nach der Tat mehrere Menschen. Sie zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder. Der Streit vor dem tödlichen Vorfall habe in einem Café begonnen und sei an der Tankstelle weitergegangen, sagte die Mutter eines verletzten Mannes, der damals vor Ort war.