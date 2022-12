Vogelwarte Sempach: Todesfalle Glas – darum sind Vogel-Aufkleber wirkungslos

«Es ist eines der grössten Vogelschutzprobleme», sagt Livio Rey, Biologe und Mediensprecher der Vogelwarte. Gemeint sind Glasscheiben, die jährlich für unzählige Vögel in der Schweiz den Tod bedeuten.

Die Schweizerische Vogelwarte in Sempach erklärt, wie man Vögel schützen kann.

Unzählige Vögel sterben jährlich, weil sie in Glasscheiben fliegen.

Für unzählige Vögel bedeutet Glas der Tod: «Millionen von Vögeln kommen allein in der Schweiz jedes Jahr um, weil sie mit Glas kollidieren», teilte die Schweizerische Vogelwarte in Sempach mit. «Es ist eines der grössten Vogelschutzprobleme», sagt Livio Rey, Biologe und Mediensprecher der Vogelwarte.

Besonders gefährlich seien stark spiegelnde Scheiben, transparente Balkon- und Eckverglasungen, gläserne Lärmschutzwände oder Wintergärten. «Glas birgt für Vögel hauptsächlich zwei Gefahren», sagt Rey. «Einerseits Transparenz: Die Vögel sehen das Glas gar nicht und fliegen hinein.» Dabei erleiden Vögel genau das, was auch Menschen passieren kann: «Es gibt viele Videos, die Menschen zeigen, die gegen eine Glastür knallen, weil sie sie nicht gesehen haben», so der Sprecher. Die zweite Gefahr besteht in Spiegelungen: «Hier wird die Umgebung reflektiert. Vögel können dies für einen Lebensraum halten und fliegen mit voller Wucht hinein.» Auch hier hat Rey eine Veranschaulichung: «Vögel fliegen möglicherweise mit 40 bis 50 km/h, wenn sie gegen eine Scheibe knallen. Versuchen Sie mal, ohne eine Kollision durch ein Spiegelkabinett zu joggen.»