Zürichsee: Giftige Blaualgen breiten sich aus

Für Aufmerksamkeit sorgten die rötlichen Schlieren Ende Dezember 2022 bereits im Zugersee . Die Zuger Polizei riet der Bevölkerung daher zur Vorsicht, da Blaualgen, je nach Konzentration, insbesondere für Tiere gefährlich sein können. So starben im Mai 2022 zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee an der giftigen Blaualge. Im Sommer 2021 verendeten sechs Hunde am Zürichsee in Schmerikon, 2020 ebenfalls sechs Hunde im Neuenburgersee . Im letzteren Gewässer verhängten die Behörden deshalb ein Badeverbot an einem bestimmten Strandabschnitt.

Zürichsee zwei Grad zu warm

Warum sich die Blaualge nun auch in den kalten Monaten ausgebreitet hat, dürfte laut Thomas Posch, Professor und Projektleiter an der Limnologischen Station der Universität Zürich, an den warmen Herbsttemperaturen liegen. So seien am 1. November im Zürichsee noch 15,7 Grad gemessen worden und selbst derzeit betrage die Wassertemperatur 7,4 Grad – in bis zu 30 Metern Tiefe. «Das ist fast zwei Grad zu warm für diese Jahreszeit», so der Mikrobiologe.