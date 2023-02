Polizei warnt: Darum ist der Zugersee plötzlich blutrot

So zeigt sich der Zugersee am aktuellen Wochenende. Hinter der Verfärbung stecken Burgunderblutalgen.

Diese gelangen an die Wasseroberfläche von Seen, wo sie absterben und Giftstoffe freisetzen.

Hunde starben während Spaziergang

Bei den Blaualgen handelt es sich um Cyanobakterien. Diese werden erst sichtbar, wenn sie an die Oberfläche gespült werden. Dort sterben sie ab und setzen ihre Giftstoffe frei, welche insbesondere für Tiere gefährlich sein können. Im Mai 2022 starben zwei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee an der giftigen Blutalge. Dasselbe Schicksal erlitten bereits Hunde am Zürichsee und Neuenburgersee.