Jestetten: Todesopfer in Jetstetten wohnte im Kanton St.Gallen

Am letzten Freitag wurde eine Leiche am Rheinufer gefunden.

Am letzten Freitagmittag fanden Passanten die Leiche eines 31-jährigen Schweizer Staatsbürgers in Jestetten in Deutschland. Wie die Freiburger Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Todesopfer ein Schädelhirntrauma als Todesursache festgestellt. Dabei konnten mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich erkannt werden. Wie die Polizei weiter verkündete, war der Mann St. Galler.