Brunnen SZ

: Todesopfer von Axenstrassen-Unfall ist identifiziert worden

Ein Auto ist am vergangenen Sonntag von der Axenstrasse in den Vierwaldstättersee gestürzt. Nach der Bergung ist nun klar, wer sich im Fahrzeug befunden hatte.

An dieser Stelle stürzte das Auto in die Tiefe.

Am Mittwochmittag, 27. Juli 2022, haben die Einsatzkräfte den nach einem Verkehrsunfall am 24. Juli 2022 im Vierwaldstättersee in Brunnen gesunkenen Personenwagen aus einer Tiefe von 182 Metern geborgen.