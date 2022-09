New York: Todesursache der Schauspielerin Charlbi Dean (32) ist bekannt

Schauspielerin und Model Charlbi Dean ist tot. Die 32-jährige Südafrikanerin starb am Montag an den Folgen einer «unerwarteten plötzlichen Erkrankung». Nun spricht ihr Bruder darüber.

1 / 4 Die 32 Jahre alte Charlbi Dean ist tot. Instagram/charlbi143 Die südafrikanische Schauspielerin starb am 29. August 2022 an den Folgen einer «unerwarteten plötzlichen Erkrankung». Instagram/charlbi143 Dean war mit ihrer Rolle im Film «Triangle of Sadness» berühmt geworden. Instagram/charlbi143

Darum gehts Charlbi Dean machte sich mit dem Film «Triangle of Sadness» einen Namen.

Die Südafrikanerin starb in einem New Yorker Spital.

Ihr Bruder dementiert die Gerüchte, dass sie an den Folgen der Corona-Impfung starb.

Die südafrikanische Schauspielerin und Model Charlbi Dean ist am Montag im Alter von 32 Jahren in einem Spital in New York an einer «unerwarteten plötzlichen Krankheit» gestorben, teilte ihr Management mit.

Dean hatte mit ihrer Rolle im Film «Triangle of Sadness» (Dreieck der Traurigkeit) Weltberühmtheit erlangt. Der Film von Ruben Östlund wurde mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet. Die Schauspielerin hatte die Auszeichnung auf Instagram gefeiert und schrieb dazu: «Herzlichen Glückwunsch Familie, wir haben es geschafft!!!».

Nach dem unerwarteten Tod der 32-Jährigen kamen schnell die Gerüchte auf, sie könnte an den Folgen der Corona-Impfung gestorben sein. Mit diesen Gerüchten räumt ihr 21-jähriger Bruder Alex Jacobs nun auf: «Soweit wir wissen, steht das völlig ausser Frage. Das ist das erste Gerücht, auf das alle aufgesprungen sind. Ich finde, das ist extrem lächerlich und naiv.»

Weiter erklärt Jacobs, dass die Schauspielerin mit ihrem Verlobten Luke Volker in New York war, als die ersten Symptome auftraten. Sie habe sich unverzüglich in eine Notaufnahme einliefern lassen. «Sie starb wenige Stunden, nachdem sie eingeliefert wurde», so ihr Bruder weiter.

2009 bereits schweren Autounfall überlebt

Laut den Ärzten erlag die Südafrikanerin einer Virusinfektion in ihren Lungen, wie ihr Bruder weiter bekannt gibt. «Die Autopsie wird noch genauer darüber Aufschluss geben. Dies kann jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen», wie Jacobs sagt.

Durch einen schweren Autounfall im Jahr 2009 wurde der 32-jährigen Schauspielerin die Milz entfernt, daher sei sie anfällig auf Infektionen gewesen. «Wahrscheinlich konnte sie darum auch nicht gegen eine allfällige Infektion ankämpfen», so Jacobs.

Erst vor vier Monaten hatte sich Charlbi Dean mit ihrem Freund Luke Chase Volker verlobt. Das Paar war seit vier Jahren zusammen. Volker hatte Dean den Heiratsantrag an derselben Strasse in Manhattan gemacht, in der sich die beiden zum ersten Mal geküsst hatten.