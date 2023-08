Emotional instabil: Todkranke Mutter von Kindern getrennt

Die Kinder wurden per richterlichem Entscheid in die Obhut des Vaters übergeben. (Symbolbild)

Eine vierfache Mutter aus der Innerschweiz leidet seit Jahren an Brustkrebs. Sie befindet sich bereits im Endstadium des Brustkrebses und ihr Oberkörper ist von Metastasen befallen. Chemotherapie hilft nicht mehr. «Ich lebe in der Hölle auf Erden mit der Aussicht auf nichts», sagt die Mutter gegenüber dem «Beobachter» (Bezahlartikel). Einzig ihre vier Kinder hielten sie noch am Leben. Doch diese dürfe sie nach einem Entscheid des Regionalgerichts Anfang Juli nicht mehr sehen – sie sei emotional nicht ausreichend stabil.