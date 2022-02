Basel – Töchter in grosser Sorge um vermissten Darko Marinovic

In Basel wird seit Sonntagnachmittag Darko Marinovic vermisst. Der 69-Jährige landete um 13.40 Uhr aus Sarajevo kommend am Basler Euro-Airport. Dort wollte ihn seine Tochter abholen, die allerdings aufgrund eines Zugausfalls verspätet am Flughafen eingetroffen war. Sie habe nur noch seinen Koffer vorgefunden. Von ihrem Vater fehlt seither jede Spur. Seine Tochter meldete ihn am noch am Sonntag bei der Basler Kantonspolizei als vermisst. Diese bestätigte auf Anfrage den Eingang der Vermisstmeldung. Eine Fahndung laufe. Ihre Schwester meldete sich dann am Montag bei 20 Minuten.