Deutscher Ex-Fussballprofi : Töchter nach Paraguay entführt – Polizei meldet erste Festnahme

Ein deutscher Ex-Fussballprofi und Impfgegner entführte seine Töchter nach Paraguay. Die Polizei vermeldet nun erste Fahndungserfolge.

An einer Pressekonferenz in Paraguay wendet sich die Mutter von Clara an die Öffentlichkeit.

Video zeigt entführte Mädchen

Nach der Einreise hatte Andreas Egler, der sich in Paraguay «Rainer» nennt, begonnen, ein Haus in einer Impfgegner-Kolonie in La Colmena zu bauen. Eine Grossfahndung habe die Ermittler zum Verdächtigen geführt, schreibt die «Bild». Auch entdeckten die Ermittler ein Fluchtfahrzeug, einen weissen Nissan Terrano, in Bella Vista, im Südosten des Landes. Auch soll auf dem Messenger-Dienst Telegram ein Lebenszeichen in Form eines Videos aufgetaucht sein, das die entführten Mädchen zeigt.