Laax GR: Tödlich verunfallter Lehrling (17) war mit Schmierarbeiten an Seilsätteln beschäftigt

Ein 17-Jähriger stürzte am Montag bei einem Arbeitsunfall in Laax 40 Meter in die Tiefe und verstarb noch vor Ort. Beim Verunfallten handelt es sich um einen Lernenden der Weissen Arena Gruppe, die im Skigebiet Laax Bergbahnen, Hotels und Restaurants betreibt.