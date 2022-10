Oberwald VS: Tödliche Kollision – Lenkerin schwer verletzt, Beifahrer tot

In Oberwald im Goms VS ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt. Ein Autofahrer war am Sonntag um kurz vor 15.00 Uhr von Obergesteln in Richtung Oberwald unterwegs. In einer Rechtskurve prallte sein Fahrzeug frontal mit einem Auto, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, zusammen. Er wurde schwerverletzt mit dem Helikopter in das Krankenhaus Sitten geflogen.