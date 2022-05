Ein Toter in Kalifornien : Tödlicher Angriff in Kirche war politisch motiviert

Südlich von Los Angeles eröffnete ein 68-jähirger Mann in einer Kirche das Feuer. Er tötete und verletzte mehrere Menschen. Mit ihrem beherzten Eingreifen verhinderten die Gemeindemitglieder wohl noch Schlimmeres.

1 / 4 Wurde wegen des Angriffs auf die Kirche festgenommen: Der 68-jährige David Chou. AFP/Orange County Sheriff’s Department Der Vorfall ereignete sich kurz nach Sonntagmittag: Passanten verfolgen das Geschehen. (15. Mai 2022) AFP Die Schüsse fielen in der Geneva Presbytarian Church im kalifornischen Laguna Woods. AFP

Darum gehts Am Sonntagnachmittag eröffnete ein Mann in einer Kirche in Laguna Woods in Kalifornien das Feuer.

Er tötete einen Menschen und verletzte fünf weitere zum Teil schwer.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Verdächtige über die politischen Spannungen zwischen China und Taiwan verärgert war.

Der tödliche Angriff eines Mannes auf vorwiegend taiwanesische Gottesdienstbesucher in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien ist offenbar politisch motiviert gewesen. «Es wird angenommen, dass der Verdächtige über die politischen Spannungen zwischen China und Taiwan verärgert war», sagte der Sheriff von Orange County, Donald Barnes, am Montag Medienberichten zufolge. Der Täter habe es wohl auf die taiwanesische Gesellschaft abgesehen gehabt. Der Verdächtige, ein 68-jähriger US-Bürger aus Las Vegas, sei vor Jahren aus China eingewandert. David Chou wurde festgenommen und soll am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Ein bewaffneter Mann hatte am Sonntagnachmittag in der Kirche in Laguna Woods südlich von Los Angeles einen Menschen getötet und fünf weitere mit Schüssen verletzt, vier von ihnen schwer. Gemeindemitglieder der Kirche überwältigten den mutmasslichen Täter. Im Gottesdienst waren vor allem Taiwanesen, insgesamt rund 50 Menschen, wie es hiess.

Schlimmeres verhindert

Barnes sagte, man gehe davon aus, dass der Verdächtige alleine gehandelt habe und keine direkte Verbindung zu der Kirche oder einem Mitglied der Kirche habe. Offenbar verhinderten die Gemeindemitglieder noch Schlimmeres: Barnes sagte, der Verdächtige habe die Türen der Kirche von innen gesichert, bevor er begonnen habe zu schiessen. Er habe auch eine Tasche mit Molotow-Cocktails und eine Tasche mit zusätzlicher Munition dabei gehabt. Die Staatsanwaltschaft erwägt, den Verdächtigen am Dienstag wegen Mordes in einem Fall und wegen versuchten Mordes in fünf Fällen anzuklagen.

China betrachtet das demokratische Taiwan als eigenes Territorium und droht mit einer Eroberung. Auch versucht Peking, Taiwan international zu isolieren.

Erst am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Die Tat hatte landesweit für grosses Entsetzen gesorgt. Am (heutigen) Dienstag will US-Präsident Joe Biden den Ort im Nordwesten des Bundesstaates New York besuchen. Er wolle dort gemeinsam mit seiner Frau Jill mit der Gemeinde trauern, hatte das Weisse Haus mitgeteilt.